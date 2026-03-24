Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati a Torino per aver compiuto un disboscamento illegale all’interno di un’area protetta nel Parco della Mandria. Durante le operazioni sono stati rimossi oltre 4.000 tonnellate di legname, pari a circa 37 campi da calcio di superficie. Sono stati sequestrati strumenti e veicoli utilizzati per l’attività illecita.

È di quattro persone indagate e oltre 4.000 tonnellate di legname asportate illegalmente il bilancio di un’indagine condotta dal NIPAAF di Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. L’operazione, che ha riguardato un vasto taglio boschivo illegale nel Parco della Mandria,, è stata resa nota attraverso un comunicato delle forze dell’ordine. Le indagini e i soggetti coinvolti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha visto coinvolti il legale rappresentante di una ditta boschiva appaltatrice, due dipendenti della stessa impresa e un dipendente pubblico. A tutti è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bosco distrutto nel Parco della Mandria, fatta sparire un'area pari a 37 campi da calcio (video): 4 indagati

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