Dimissioni Dima il Pd replica al sindaco | Mente sapendo di mentire

A Melendugno proseguono le tensioni politiche dopo le dimissioni dell’ex presidente del consiglio comunale, avvenute in un contesto di scontri tra maggioranza e opposizione. L’ex presidente ha accusato il sindaco di aver tradito il mandato elettorale, mentre il Partito Democratico ha risposto alle accuse sostenendo che il primo abbia mentito consapevolmente. La vicenda si inserisce in un confronto acceso che coinvolge diverse figure politiche locali.

Non si placano le polemiche a Melendugno dopo il passaggio in opposizione dell’ex presidente del consiglio comunale. Il segretario del partito risponde a Cisternino: “Mai condivisa la scelta dell’assessore esterno” Il primo cittadino, Maurizio Cisternino, ieri, aveva inteso dire la propria sull’accaduto fornendo la propria e quella dell’amministrazione sui fatti. Una ricostruzione che non convince la sezione cittadina del Partito Democratico e il segretario Antonio Rubichi, che, in una nota, replicano al sindaco e lo accusano di “mentire sapendo di mentire”. A partire da quanto accaduto con la nomina di Anna Elisa Prete. In un comunicato... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Dimissioni Dima, il Pd replica al sindaco: “Mente sapendo di mentire” Articoli correlati Ma Simona Ventura mente sapendo di mentire? Ecco le sue parole assurde sul Grande FratelloPassate le feste, Simona Ventura è tornata a parlare del Grande Fratello che ha guidato nell’ultima stagione, tirando le somme di un’esperienza che... Dimissioni e passaggio in opposizione, sul caso Dima interviene il sindacoMELENDUGNO – Botta e risposta sul caso Dima a Melendugno con il sindaco, Maurizio Cisternino, che dice la propria in merito a quanto consumatosi in... Una selezione di notizie su Dimissioni Dima Temi più discussi: Dimissioni e passaggio in opposizione, sul caso Dima interviene il sindaco; Melendugno, la verità del sindaco Cisternino: Dimissioni di Dima tardive, maggioranza solida; Melendugno, si spacca la maggioranza: Dima si dimette e passa all’opposizione; Melendugno, maggioranza in fibrillazione: Dima si dimette e passa all’opposizione. Per il Pd traditi i patti. Melendugno, maggioranza in fibrillazione: Dima si dimette e passa all’opposizione. Per il Pd traditi i pattiNuove crepe, sempre più evidenti, attraversano la maggioranza guidata dal sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino, già scossa negli ultimi mesi da tensioni ... corrieresalentino.it Dimissioni e passaggio in opposizione, sul caso Dima interviene il sindacoDopo giornate concitate che hanno segnato la rottura tra le parti sul tradimento del patto elettorale, Cisternino porta la sua versione dei fatti: Scelta arrivata dopo aver appreso della volontà di ... lecceprima.it Il presidente del Consiglio comunale Cosimo Dima ha rassegnato dimissioni irrevocabili, annunciando il passaggio all’opposizione - facebook.com facebook