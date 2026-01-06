Ma Simona Ventura mente sapendo di mentire? Ecco le sue parole assurde sul Grande Fratello

Simona Ventura è tornata a commentare il suo ruolo nel Grande Fratello, ripercorrendo l’ultima stagione che ha suscitato molte discussioni. La conduttrice ha condiviso le sue considerazioni, offrendo una prospettiva personale su un’esperienza che ha attirato l’attenzione sia per i risultati che per le dinamiche interne. Ecco le sue parole, che hanno generato alcune polemiche, suscitando curiosità sul suo punto di vista.

Passate le feste, Simona Ventura è tornata a parlare del Grande Fratello che ha guidato nell'ultima stagione, tirando le somme di un'esperienza che ha fatto discutere più per i numeri che per i contenuti. Le sue dichiarazioni hanno però acceso il dibattito: da un lato i dati d'ascolto raccontano una realtà poco brillante, dall'altro la conduttrice rivendica con convinzione il lavoro svolto. E intanto, sullo sfondo, si aprono nuovi scenari legati al futuro del reality. Il Grande Fratello è stato un flop, ma per Simona Ventura non è andato malissimo: le sue parole. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simona Ventura ha definito positiva la sua esperienza alla guida del Grande Fratello, concluso con la vittoria di Anita Mazzotta.

