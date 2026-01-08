L’attività del Consiglio comunale I dati delle sedute del 2025

Nel 2025, il Consiglio Comunale di Faenza ha svolto complessivamente undici sedute, distribuite nel corso dell’anno. Questi incontri hanno rappresentato il principale momento di confronto e decisione sulle questioni che riguardano la gestione della città e i progetti futuri. Di seguito sono riportati i dati relativi alle sedute e ai temi trattati nel corso dell’anno.

L'attività del Consiglio Comunale di Faenza del 2025: undici sedute distribuite lungo tutto l'arco dell'anno. Il criterio di rilevazione ora è più rigoroso rispetto al passato e permette, infatti, di certificare con più precisione chi ha preso parte maggiormente ai lavori, conteggiando come presenti coloro i quali sono rimasti in aula per almeno i due terzi della durata complessiva di ogni singola seduta. "Tale scelta assicura che il bilancio dell'attività non sia una semplice registrazione burocratica, ma una fotografia reale del contributo offerto dai consiglieri" si legge nella nota. Un'analisi dettagliata delle presenze permette di individuare un nucleo di consiglieri particolarmente assidui, i quali non hanno saltato alcuno degli undici appuntamenti in aula.

