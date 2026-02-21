Consiglio comunale 51 sedute e presenze al 91%

Il Consiglio comunale di Monza ha svolto 51 sedute nell’arco dell’anno, con una presenza media del 91%. Durante questo periodo, i consiglieri hanno discusso e approvato numerose delibere per migliorare i servizi cittadini. Un dettaglio interessante riguarda le riunioni svolte anche in orari serali, per permettere a più cittadini di partecipare. Il report 2025 dell’Ufficio della presidenza conferma l’intenso impegno dell’assemblea locale.

Un anno denso di lavoro, quello fotografato dal report 2025 dell’Ufficio della presidenza del Consiglio comunale di Monza. Le cifre raccontano un’attività costante, che ha visto l’assemblea riunirsi 51 volte per un totale di 146 ore e 58 minuti di lavori. A emergere, positivamente, è soprattutto il tasso di presenza alle sedute dei consiglieri comunali, che ha registrato quota 91%, confermando la stessa virtuosa percentuale del 2024. Una presenza media di 44 sedute per consigliere ha garantito il numero legale in ogni occasione, permettendo l’approvazione di 57 delibere. Sul fronte dell’attività politica, il Consiglio ha esaminato 21 mozioni, undici delle quali discusse in aula.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

71 sedute e 287 delibere approvate nel 2025 dal consiglio comunale di SantarcangeloNel corso del 2025, il consiglio comunale e la Giunta di Santarcangelo hanno svolto 71 sedute, approvando complessivamente 287 delibere.

Meno sedute per il Consiglio comunale, i sempre presenti e chi ha parlato per 20 oreNel 2025, il Consiglio comunale di Piacenza ha svolto 37 sedute, rispetto alle 42 dell’anno precedente, riducendo di cinque le sessioni convocate.

