La missione a Cipro e i nuovi equilibri geopolitici | mentre l’Ue ci pensa e la Nato si ripensa la storia va avanti

Due Cipri, storicamente divisi tra nord e sud, sono al centro di recenti sviluppi geopolitici mentre l’Unione Europea e la Nato riconsiderano le loro strategie nella regione. La missione a Cipro, che coinvolge diversi attori internazionali, si inserisce in un quadro di tensioni e cambiamenti di alleanze. La storia di questo territorio, segnata dai Crociati e da altre vicende, fa da sfondo ai movimenti attuali.

Dei Cipri, più esattamente, due Cipri. Qui occorre un poco di storia. I Crociati, nelle loro complicate vicende, occuparono anche Cipro; per semplificare, diciamo nel XV secolo ne era re Giacomo II di Lusignano, discendente da uno dei diversi pretendenti al trono di Gerusalemme; nominale, giacché dal 1187 la Città Santa era dominio del Saladino e suoi eredi, e tale restò fino al fatale 1917. Giacomo II sposò, nel 1472, la nobile veneziana Caterina Cornero, che, rimasta subito vedova, successe al trono del marito; dopo vari torbidi e ribellioni, Caterina cedette Cipro alla Serenissima Repubblica. Ebbe in cambio grandi onori, splendide ville tra cui Asolo, e lasciò un segno nella letteratura, quando Pietro Bembo vi ambientò le “Prose della volgar lingua”, che sancirono per tre secoli la lingua dotta d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La missione a Cipro e i nuovi equilibri geopolitici: mentre l’Ue ci pensa e la Nato si ripensa, la storia va avanti Articoli correlati Leggi anche: La carenza di memorie RAM sposta gli equilibri geopolitici del tech Leggi anche: La corsa all’oro continuerà nel 2026 e potrebbe modificare gli equilibri geopolitici Tutto quello che riguarda La missione a Cipro e i nuovi equilibri... Temi più discussi: Cipro, Kuwait e Libano: ecco le ipotesi sul dispiegamento dei militari italiani; Da Taranto a Cipro, la fregata Martinengo rafforza la missione europea nel Mediterraneo; La fregata italiana Martinengo è a Cipro: come funzionerà la missione di protezione europea; Missione a Cipro, partita la Fregata Martinengo. Missione a Cipro, partita la Fregata MartinengoÈ partita nel pomeriggio da Taranto la fregata missilistica Federico Martinengo. L’unità della Marina Militare italiana è diretta a Cipro, dove parteciperà a un’operazione internazionale coordinata co ... corrieredellacalabria.it La fregata italiana Martinengo è a Cipro: come funzionerà la missione di protezione europeaLa nave, con a bordo 160 militari, ha raggiunto il gruppo della portaerei francese Charles De Gaulle. Non è escluso che in futuro possa essere usata come dragamine per la bonifica dello stretto di Hor ... msn.com Macron fa il regista della difesa europea: è stato l'unico leader occidentale a parlare al telefono con Netanyahu, Trump e Pezeshkian. È volato a Cipro, ha chiamato i dirigenti dei paesi alleati e ha accolto Zelensky per ribadire il sostegno a Kyiv x.com La nave militare italiana #Martinengo è nell'area di #Cipro, mentre si attiva la difesa dell'isola nel #Mediterraneo. Il reportage dell'inviato @vincenzofrenda facebook