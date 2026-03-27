Diabolik ucciso al parco degli Acquedotti | confermato carcere a vita per Calderon ma non fu mafia

Un uomo è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, avvenuto nel parco degli Acquedotti. La sentenza conferma la pena massima prevista e stabilisce che l’omicidio non è stato collegato a un’attività mafiosa. La procedura giudiziaria si è conclusa con la condanna definitiva di Calderon, senza ulteriori sospetti di coinvolgimenti criminali di natura organizzata.

Confermata la condanna all'ergastolo per Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Confermate l'escusione del metodo mafioso e l'assoluzione di Leandro Bennato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento... Leggi anche: Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti Approfondimenti e contenuti su Diabolik ucciso Temi più discussi: Scoperta la tipografia anti Lotito: Qui si stampano striscioni e volantini contro il presidente; Roma, crolla casale abbandonato nel Parco degli Acquedotti: due morti; La protesta anti-Lotito e l’ombra dei clan dietro: cosa sta emergendo; Esplosione casolare nel Parco degli Acquedotti: la pista anarchica e l'ipotesi ordigno (VIDEO). Diabolik ucciso al parco degli Acquedotti: confermato carcere a vita per Calderon, ma non fu mafiaConfermata la condanna all'ergastolo per Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik ... fanpage.it Omicidio Diabolik, ergastolo confermato a CalderonLa Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato l’ergastolo a Raul Esteban Calderon, al secolo Gustavo Alejandro Musumeci, per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso il 7 agos ... radiocolonna.it