Il deputato del Partito Democratico ha dichiarato che, dopo 17 anni, è giunto il momento di intervenire per mettere in sicurezza l'ex Sama di Abbateggio. Ha richiesto che la Regione stanzi 1,1 milioni di euro per il progetto di messa in sicurezza di Imbocco Pilone, sottolineando che senza un intervento rapido si rischia il fallimento dell’intera operazione.

Il consigliere regionale chiede di mettere fine a una vicenda che si protrae orami dal 2010 senza che nulla sia stato fatto per l'ex miniera: "Bisogna muoversi, rischiamo il fallimento" “Dopo 17 anni il tempo degli alibi è finito: per la messa in sicurezza di Imbocco Pilone servono 1,1 milioni e la Regione deve muoversi o rischiamo il fallimento”. Una richiesta chiara quella che arriva dal consigliere regionale Pd Antonio Di Marco sull’ex Sama, ovvero la ex miniera di Abbateggio su cui dal 2010 attende una soluzione. È da allora infatti, ricorda, che “la vicenda si trascina tra contenziosi, stop e ritardi, mentre la messa in sicurezza di un sito sensibile continua a rimanere incompiuta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Di Marco (Pd) sull'ex Sama di Abbateggio: "Dopo 17 anni basta alibi. La Regione stanzi 1,1 milioni per la messa in sicurezza"

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