Strada chiusa da dieci mesi Pd e Comune di Abbateggio | Valle della Giumentina abbandonata dalla Regione

La strada che collega alla Valle della Giumentina rimane chiusa da dieci mesi. Secondo il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco e l’amministrazione di Abbateggio, la responsabilità di questa situazione è attribuibile alla Regione, che non ha ancora provveduto alla riapertura. La chiusura prolungata limita l’accesso a un importante sito naturale e culturale, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sulla tutela dell’area.

Dopo dieci mesi è ancora chiusa la strada per la Valle della Giumentina e la responsabilità, denunciano il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco e l'amministrazione di Abbateggio, è della Regione. "Le aree interne e il turismo sono stati abbandonati, servono risposte immediate", dichiarano Di.

