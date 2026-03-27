Di Maio beffato all’Onu non sarà nominato vicesegretario generale | al suo posto il francese Jean Arnault

Luigi Di Maio non sarà nominato vicesegretario generale delle Nazioni Unite. Al suo posto, è stato scelto il francese Jean Arnault come coordinatore speciale per il processo di pace in Medio Oriente. La decisione, riportata da fonti di stampa, riguarda il ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione internazionale e si inserisce in un quadro di dinamiche diplomatiche complesse.

Secondo quanto riportato da Libero, la mancata nomina di Luigi Di Maio al ruolo di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco) si inserisce in una vicenda dai contorni complessi, tra retroscena politici e dinamiche diplomatiche internazionali. Una ricostruzione che, tuttavia, ha spinto lo staff dell’ex ministro a intervenire con una precisazione formale per chiarire alcuni passaggi ritenuti inesatti. Leggi anche: Luigi Di Maio è diventato papà: “Siamo tanto felici” PRECISAZIONE DELLO STAFF DI DI MAIO Lo staff chiarisce che è improprio collegare la recente nomina di un inviato speciale per la crisi in Medio Oriente con la procedura relativa al ruolo Unsco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Di Maio beffato all’Onu, non sarà nominato vicesegretario generale: al suo posto il francese Jean Arnault Articoli correlati Leggi anche: Luigi Di Maio beffato all'Onu: ecco chi gli ha "fregato" la poltrona Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s CollegeL’ex Ministro a Londra per insegnare geopolitica e sicurezza internazionale La carriera di Luigi Di Maio segna un nuovo, prestigioso… La carriera di...