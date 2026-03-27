Luigi Di Maio beffato all' Onu | ecco chi gli ha fregato la poltrona

Un rappresentante italiano ha perso la posizione di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, incarico che avrebbe dovuto ricoprire. La nomina era stata annunciata in precedenza, ma è stata successivamente assegnata a un altro candidato senza che siano stati resi pubblici i motivi di questa decisione. La nomina, quindi, non è più di competenza esclusiva del rappresentante italiano.

Doveva essere suo, quello strapuntino all’ Onu. La carica, prestigiosa: coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco). E pure con il corollario della nomina a vicesegretario generale. La ciliegina sulla torta di una carriera sfolgorante, perché Luigi Di Maio, 40 anni il prossimo 6 luglio, attuale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico, è già stato vicepresidente della Camera, ministro del Lavoro, vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro degli Esteri. Eppure, quel posticino che gli era stato promesso (c’era pure il via libera del governo Meloni) andrà a un altro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Luigi Di Maio beffato all'Onu: ecco chi gli ha "fregato" la poltrona Articoli correlati Luigi Di Maio ha cambiato completamente vita: cosa fa adesso per vivereIl percorso pubblico di Luigi Di Maio, membro storici del Movimento 5 Stelle, si conferma come una sorprendente parabola di crescita e consolidamento. Leggi anche: Chi ha fregato Bron? I miei sospetti Aggiornamenti e notizie su Luigi Di Maio beffato all'Onu ecco chi... Discussioni sull' argomento Luigi Di Maio beffato all'Onu: ecco chi gli ha fregato la poltrona | Libero Quotidiano.it; Ucraina, bomba sotto i piedi: come ammazzano i soldati russi | Libero Quotidiano.it. DI MAIO SILENZIO Di Maio e il silenzio sul conflitto: il rappresentante Ue nel Golfo sparisce dai radarDa settimane non arrivano dichiarazioni pubbliche di Luigi Di Maio, attuale rappresentante speciale dell’Unione Europea nel Golfo Persico ... statoquotidiano.it Iran, il ruolo di Luigi Di Maio durante la guerra. L'Ue: «Lo abbiamo attivato»Luigi Di Maio è attivo nel Golfo per conto dell'Unione Europea. Lo ha confermato il portavoce della Commissione europea, Anouar El Anouni, nel corso del briefing giornaliero con ... leggo.it Niente poltrona all'#Onu per #LuigiDiMaio: all’ex ministro degli Esteri che un mese fa è diventato professore a Londra è stato preferito Arnault, fedelissimo del segretario Guterres - facebook.com facebook