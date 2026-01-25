Casapound e Fronte Skinheads alla Camera per parlare di remigrazione grazie alla Lega | è bufera

Diversi gruppi di estrema destra, tra cui Casapound e Fronte Skinheads, si sono presentati alla Camera dei deputati per sostenere una proposta di legge di iniziativa popolare riguardante il tema della “remigrazione”. Comitati e associazioni si sono uniti sotto l’etichetta del Comitato Remigrazione e Riconquista, con l’obiettivo di promuovere un “programma nazionale di remigrazione”. La loro presenza ha suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico e sociale.

Da Casapound al Veneto Fronte Skinheads e Rete dei Patrioti, fino a ex Forza Nuova. Tutti insieme, dietro un’etichetta più neutra, quella del Comitato Remigrazione e Riconquista, sbarcano alla Camera dei deputati per presentare la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata ad attuare il “programma nazionale di remigrazione”. Detto fuori dai denti: il rimpatrio degli immigrati nei loro Paesi d’origine. Ad aprire le porte di Montecitorio all’ estrema destra xenofoba è un deputato della Lega Domenico Furgiuele, vicino all’eurodeputato Roberto Vannacci. Insomma, un altro slittamento del partito di Matteo Salvini, già al centro delle polemiche in questi giorni per aver ospitato nel suo ufficio al ministero il criminale e attivista anti-migranti inglese Tommy Robinson. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

