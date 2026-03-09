Milano tram 15 deraglia a Rozzano 3° incidente in 10 giorni Atm nega | Uscito carrello da binari no deragliamento - VIDEO

A Rozzano, un tram della linea 15 si è scontrato con un problema che ha portato alla fuoriuscita del carrello centrale dai binari. L’incidente si è verificato mentre il mezzo si dirigeva verso il capolinea di via Guido Rossa, e una ruota si sarebbe bloccata, causando il deragliamento. È il terzo episodio simile in appena dieci giorni nella zona. Atm ha però negato che ci sia stato un vero e proprio deragliamento.