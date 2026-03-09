Milano tram 15 deraglia a Rozzano 3° incidente in 10 giorni Atm nega | Uscito carrello da binari no deragliamento - VIDEO
A Rozzano, un tram della linea 15 si è scontrato con un problema che ha portato alla fuoriuscita del carrello centrale dai binari. L’incidente si è verificato mentre il mezzo si dirigeva verso il capolinea di via Guido Rossa, e una ruota si sarebbe bloccata, causando il deragliamento. È il terzo episodio simile in appena dieci giorni nella zona. Atm ha però negato che ci sia stato un vero e proprio deragliamento.
Il mezzo era diretto verso il capolinea di via Guido Rossa, ma una ruota si sarebbe bloccata causando la fuoriuscita del carrello centrale dal binario Il tram della linea 15 deraglia a Rozzano, comune della città di Milano. Si tratta del terzo incidente in pochi giorni, dopo quello in via Vit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Deraglia il terzo tram a Milano, ma per Atm “è solo uscito un carrello dai binari”: bus sostitutivi da RozzanoUn tram della linea 15 questa mattina è uscito dai binari in via Curiel a Rozzano.
Tram della linea 15 deraglia a Milano: è il terzo incidente in dieci giorniLa carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel comune di Rozzano, al confine con Milano, ... msn.com
Rozzano, deraglia un tram della linea 15: è il terzo incidente in pochi giorniQuesta mattina, un tram della linea 15 è uscito dai binari a Rozzano: passeggeri fatti scendere dal mezzo. Dopo il grave incidente del 27 febbraio scorso, nel quale persero la vita due persone, un ... notizie.it
