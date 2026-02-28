Deragliamento a Milano come frena e accelera il Tramlink | le caratteristiche del tram Atm di ultima generazione

A Milano, il Tramlink, il nuovo tram di ultima generazione di ATM, ha subito recentemente un deragliamento. Questo modello rappresenta l’evoluzione tecnologica più avanzata rispetto ai tram tradizionali milanesi, noti anche come “Gamba de Legn”. Le caratteristiche del tram includono sistemi di frenata e accelerazione moderni, progettati per migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio pubblico.

Milano – Si chiama Tramlink ed è l’evoluzione più tecnologica che ci sia del vecchio “Gamba de Legn” come veniva chiamato il tram in dialetto milanese. Treni moderni, confortevoli e sicuri. Eppure è stato uno di questi, in funzione da pochi mesi sulla linea 9 da Stazione Centrale a Porta Genova, a deragliare venerdì pomeriggio in via Vittorio Veneto all’angolo con via Lazzaretto. L’incidente ha provocato 2 morti e 54 feriti, oltre a ingenti danni al palazzo e ai negozi contro cui è andato a scontrarsi, come testimoniano le immagini e i video che circolano in queste ore. Milano, il tram devia a sinistra e si schianta: il deragliamento del 9 ripreso da una dash cam (atex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

