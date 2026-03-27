Un gruppo di deputati della Duma si prepara a recarsi negli Stati Uniti, in un viaggio che mira a migliorare i rapporti tra i due Paesi. Al momento, ci sono ancora alcune questioni da chiarire, in particolare riguardo alle garanzie necessarie per la visita. La partenza è prevista in un momento in cui si cerca di avviare un percorso di distensione tra le parti.

“È previsto il viaggio di un gruppo di parlamentari negli Stati Uniti. Sebbene ancora restino alcuni dettagli da definire riguardo alle garanzie che dobbiamo ottenere”. Con questo messaggio diffuso dall’agenzia Interfax, il deputato della Duma di Stato della Federazione Russa, Aleksey Chepa, ha confermato il tour negli Usa. Le sanzioni americane contro la Russia restano ancora in vigore, ma i parlamentari russi hanno ricevuto l’invito dei colleghi americani, in quello che sembra essere un’iniziativa di ravvicinamento sul piano politico. Chepa ha spiegato che la delegazione che viaggerà sarà di quattro o cinque persone, ma che essendo soggetti colpiti dalle sanzioni internazionali c’è bisogno di una procedura speciale per garantire la loro sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Deputati della Duma a New York. Prove di distensione tra Usa e Russia

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