Effetto Regionali | segnali di pace tra Nobiletti e Piemontese prove tecniche di distensione in Provincia

Nelle recenti dinamiche politiche regionali, si registrano segnali di distensione tra le rappresentanze Nobiletti e Piemontese, con manifestazioni di collaborazione nella Provincia. Mentre proseguono le congratulazioni per i nuovi assessori regionali di Foggia, emerge un episodio che evidenzia un possibile passo verso un dialogo più costruttivo tra le parti. Un segnale che potrebbe influire sul clima politico locale e sulle future relazioni istituzionali.

In mezzo alla valanga di congratulazioni e messaggi di auguri agli assessori regionali foggiani freschi di nomina, ce n’è uno che non è passato inosservato. Al settimo cielo, il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, che ne ha ben donde considerata l’impresa, ha rivolto “un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

