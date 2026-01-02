La Polizia di Stato di Napoli ha sequestrato un deposito illegale di fuochi d’artificio a Barra, denunciando un uomo di 47 anni. L’intervento si è reso necessario per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati alla gestione non autorizzata di materiali esplosivi. L’attività rientra nelle operazioni di controllo volte a contrastare il traffico illecito di prodotti pericolosi.

Blitz della Polizia di Stato a Barra: scoperto un deposito di fuochi d’artificio illegali, denunciato un 47enne napoletano. Controlli contro i fuochi d’artificio illegali. Proseguono i servizi di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la produzione e il commercio illegali di materiale pirotecnico, soprattutto in vista dei periodi più sensibili dell’anno. Scoperto un deposito illegale in un’abitazione. Il 31 dicembre 2025, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, insieme al personale del Nucleo Artificieri e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno individuato un vero e proprio deposito di fuochi d’artificio illegalmente detenuti all’interno dell’abitazione di un 47enne napoletano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Barra, deposito illegale di fuochi: denunciato 47enne

Nel deposito di Barra 10mila euro falsi in banconote da 20 e 50: avrebbero ingannato chiunque - Riprodotti a regolare d'arte, praticamente indistinguibili dagli originali: avrebbero ingannato chiunque, i 10mila euro falsi ritrovati dai carabinieri a Barra, periferia Est di Napoli, ritrovati dai ... fanpage.it

Napoli, a Barra 10mila euro contraffatti e botti illegali, un arresto - I controlli dei carabinieri nel quartiere Barra sono iniziati con l’arresto di Pietro Musco, 61enne del posto ... ilmattino.it

Napoli, maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali: 2,5 tonnellate, oltre 300mila pezzi, 2 arresti e 7 denunce - I reati contestati sono di ricettazione, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e inosservanza ... affaritaliani.it