Deposito abusivo di rifiuti Trovato in una cava fra Punta e Lido Adriano

Le forze dell'ordine di Rimini hanno scoperto un deposito abusivo di rifiuti situato tra Punta Marina Terme e Lido Adriano, lungo la costa ravennate. L'area, nascosta vicino alla spiaggia, conteneva vari materiali, tra cui rottami, oli esausti, veicoli abbandonati, un natante e componenti di mezzi speciali. L'intervento ha evidenziato un episodio di gestione illecita di rifiuti in un'area di grande interesse ambientale.

I finanzieri del Roan di Rimini - sezione operativa navale di Marina di Ravenna - hanno individuato a ridosso della fascia costiera tra le frazioni di Punta Marina Terme e LidoAdriano, sul litorale ravennate, un deposito abusivo di rifiuti contenente rottami, olii esausti, alcuni veicoli e parti di mezzi speciali in evidente stato di abbandono, un natante compreso di motore fuori bordo e carrello. Ovviamente tutto il materiale è stato sottoposto subito sotto sequestro sequestro. Ulteriori accertamenti, con la collaborazione di Arpae, sono stati eseguiti per quantificare e caratterizzare i rifiuti.

