I Carabinieri di Marcianise, supportati dai Nuclei Cinofili, Ispettorato del Lavoro e NAS di Caserta, hanno svolto un controllo straordinario sul territorio, concentrandosi su Marcianise e zone vicine. Durante l’operazione, è stato denunciato il titolare di una società per aver stoccato in modo illecito 38 sacchi di scarti di produzione di calzature.

I Carabinieri della Compagnia di Marcianise, insieme al Nucleo Cinofili di Sarno, al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al NAS di Caserta, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo su tutto il territorio, con particolare attenzione a Marcianise e ai comuni limitrofi. L’operazione ha portato all’arresto di un soggetto, diverse denunce e numerose sanzioni amministrative. Durante il servizio sono state controllate 143 persone e 88 veicoli, elevate 18 contravvenzioni al Codice della Strada per circa 8mila euro, con due veicoli sequestrati o fermati e due patenti ritirate. Inoltre, un soggetto è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Denunciato titolare di una società: stoccaggio illecito 38 sacchi di scarti di produzione di calzature

Articoli correlati

Scarico illecito di acque reflue industriali: titolare di officina denunciato a TeoraNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i...

Centro di stoccaggio abusivo, denunciato legale di una ditta localeUn vero e proprio centro di stoccaggio abusivo, dove i rifiuti pericolosi venivano ammassati a terra senza alcuna protezione né etichettatura, è...

Tutto quello che riguarda Denunciato titolare

Temi più discussi: Circolo trasformato in discoteca senza licenza né condizioni di sicurezza adeguate: denunciato il titolare; Irregolarità nella formazione dei lavoratori, denunciato e multato il titolare di una discoteca; Napoli, controlli nella movida di Chiaia: denunciato titolare per furto di energia elettrica; Nessuna misura di primo soccorso e carenze sulla sicurezza: denunciato il titolare di un allevamento.

Carinaro, rifiuti pericolosi in azienda calzaturiera: titolare denunciatoCarinaro (Caserta) – Un cumulo di rifiuti speciali pericolosi lasciato all’aperto, tra contenitori arrugginiti e materiali esposti alle intemperie. È quanto ... pupia.tv

Latina, stalla scarica liquami in strada: denunciato titolare di azienda agricola dai Carabinieri ForestaliLatina, titolare di azienda deferito per gestione illecita di effluenti: sversamenti nei terreni senza autorizzazione. virgilio.it

IRREGOLARITÀ NEI LOCALI PUBBLICI A RIPOSTO: DENUNCIATO TITOLARE DI UN BAR-RISTORANTE Controlli serrati sulla sicurezza nei locali destinati al pubblico spettacolo a Riposto, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai Vigili del Fu - facebook.com facebook

Taranto, ospite trova telecamere nascoste nel b&b: titolare denunciato e struttura chiusa x.com