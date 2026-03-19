I Carabinieri del Nucleo Forestale di Magione hanno scoperto e smantellato un centro di stoccaggio abusivo. In questo sito, i rifiuti pericolosi venivano accumulati a terra senza protezioni o etichette, e il legale di una ditta locale è stato denunciato per gestione illecita dei materiali. L’operazione ha portato alla chiusura del sito e all’intervento di smaltimento.

Un vero e proprio centro di stoccaggio abusivo, dove i rifiuti pericolosi venivano ammassati a terra senza alcuna protezione né etichettatura, è stato scoperto e smantellato dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Magione. L’operazione, scattata lo scorso mese nel territorio comunale di Corciano, ha portato al deferimento del rappresentante legale di una ditta locale, accusato di gestione illecita e deposito incontrollato di scarti speciali. L’indagine è nata da un accesso ispettivo presso il magazzino dell’azienda, dove i militari dell’Arma hanno accertato l’esistenza di un’attività di raccolta e stoccaggio completamente priva delle autorizzazioni ambientali prescritte dalla legge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro di stoccaggio abusivo, denunciato legale di una ditta locale

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