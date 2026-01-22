Dal furto all’oltraggio a pubblico ufficiale | 24enne arrestato

Un giovane di 24 anni è stato arrestato in seguito a un episodio che ha coinvolto un furto e un oltraggio a pubblico ufficiale. Condannato a sei anni di reclusione, l’arresto è stato eseguito ieri dalle forze dell’ordine nel quadro delle attività di controllo e tutela della sicurezza pubblica. La vicenda evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento dell’ordine pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Arrestato un ventiquattrenne condannato a 6 anni di reclusione. Nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Cervinara (AV) hanno rintracciato e tratto in arresto un ventiquattrenne domiciliato in questa Provincia, condannato a 6 anni di reclusione per i reati di furto aggravato, ricettazione, porto abusivo di armi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Avellino.

