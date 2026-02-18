Madonna di San Luca infranto per furto il vetro | Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra Icona

Nella notte, un ladro ha rotto il vetro che proteggeva l’icona della Madonna di San Luca, scatenando grande sdegno tra i fedeli di Bologna. L’individuo ha tentato di entrare nella basilica per rubare l’immagine sacra, causando danni alla teca di vetro e lasciando tutti senza parole. La chiesa, che si trova sulla collina, è diventata il centro di un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale.

Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna, protettrice dei bolognesi. L'arcidiocesi spiega che è stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, «allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù». Intervenuta la polizia. «Ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti», spiega la curia. «Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l'oltraggio a quanto di più caro ci accomuna, la Vergine Maria, venerata da 9 secoli nella Sacra Icona».