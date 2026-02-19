Commessa sventa un furto alla Coop | insegue i ladri e fa arrestare un complice

La commessa della Coop “Magazzeno” di via Don Albertario ha impedito un furto ieri pomeriggio, inseguendo i ladri e contribuendo all’arresto di un complice. I due giovani avevano tentato di svaligiare il negozio, ma lei ha reagito prontamente, inseguendo i malviventi fuori dal supermercato. Durante l’azione, la donna ha fermato uno dei complici, permettendo alle forze dell’ordine di intervenire e bloccare il sospetto. La vicenda si è conclusa con l’arresto di uno dei ladri e il recupero della merce.

Pomeriggio movimentato in via Don Albertario. Nel mirino 22 pezzi di Grana Padano per un valore di 176 euro. In manette un giovane bloccato dai Carabinieri, caccia alla donna fuggita Un pomeriggio movimentato quello vissuto ieri all'interno e all'esterno della Coop "Magazzeno" di via Don Albertario, dove il grande coraggio di una lavoratrice ha mandato all'aria i piani di una coppia di malviventi. La prontezza di una commessa del supermercato, unita al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Carpi, ha infatti permesso di sventare un furto e di recuperare l'intera refurtiva, portando all'arresto di uno dei responsabili.