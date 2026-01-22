Dentro il mito dei Doors | l’archivio nascosto della band finisce all’asta

Un archivio inedito dei Doors, rimasto nascosto per oltre cinquanta anni, sarà messo all’asta nel Surrey. Comprendente documenti, lettere e memorabilia, offre un’opportunità unica di approfondire la storia della band durante il periodo di ascesa in Europa tra gli anni Sessanta e Settanta. Questo materiale rappresenta una testimonianza rara e concreta di un’epoca cruciale per il gruppo, finora rimasta nell’ombra.

Un archivio mai visto prima, rimasto nell’ombra per oltre cinquant’anni, è pronto a riemergere. Documenti, lettere, fatture e memorabilia legati ai The Doors andranno all’asta nel Surrey, offrendo uno sguardo raro e sorprendentemente concreto sulla vita della band nel momento più delicato della sua ascesa: il tentativo di conquistare l’Europa tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta. Quando l’Europa era una scommessa per Jim Morrison e soci. Le carte raccontano una fase di transizione cruciale, come riportato anche dalla BBC. I Doors non sono più soltanto una band da club di Los Angeles, ma non sono ancora un fenomeno globale consolidato.🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: L'ex Posh Spice intona uno dei successi della girl band più amata di sempre insieme al figlio Cruz. Messaggio nascosto per i fan delle Spice Girls? Leggi anche: Arrestato il superlatitante della Camorra Ciro Andolfi: era nascosto in un bunker segreto ricavato dentro un appartamento Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: La meraviglia di veder sorgere L’alba dei Leoni: Stefania Auci e la nascita del mito dei Florio; Auguri tramezzino: 100 anni, da Torino al mito pop; Basquenis: il fantasma degli artisti tra Trentino e mito; Il mito di Banana Republic rivive al Museo del Saxofono. Tra poco Il MITO MORRISON!!! Other Side - The Doors Tribute Band Prima volta al Bambolo Live Music INGRESSO CONCERTO ore 22.30 posti in piedi Il Resto della Ciurma - VASCO tribute @fanpiùattivi Right Now pontedera #fornacette #pontedera #ponsa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.