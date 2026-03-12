Dentro l’ascensore c' erano quasi 7 chili di droga con le immagini delle serie tv crime

Le forze dell'ordine altoatesine hanno sequestrato circa 6,7 chili di droga durante un’operazione in un condominio di Bolzano. L’intervento ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti nascosta all’interno di un ascensore. Le immagini dell’intervento mostrano le sostanze recuperate e i momenti dello sgombero. Nessuno è stato arrestato durante le operazioni.

Si è conclusa con il sequestro di 6,7 chilogrammi di droga l’operazione condotta dalle forze dell’ordine altoatesine in un condominio di Bolzano. Ad allertarli della presenza della droga è stato un manutentore di ascensori che, svolgendo il proprio lavoro, ha trovato una busta dal forte odore. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Droga con i loghi delle serie tv: sequestrati 57 chili tra hashish e cocaina Corriere della droga scappa al posto di blocco e abbandona il veicolo: dentro c'erano 44 chili di cocainaL'uomo è stato bloccato successivamente negli uffici della questura, dove si era presentato per recuperare il mezzo dopo averne denunciato falsamente... Altri aggiornamenti su Dentro l'ascensore c'erano quasi 7... Discussioni sull' argomento ? Guasto all'ascensore della stazione (e dentro c'è una persona); Case popolari, la truffa degli ascensori: 14 indagati; Edilizia libera: elenco delle opere senza permessi; Circus, abusivi negli alberghi e i residenti a casa dei parenti: la situazione a distanza di 17 giorni dall'incendio doloso. ParkSì, si blocca di nuovo l’ascensore: cinque persone in trappola, liberate dai vigili del fuocoMACERATA Dopo poco più di due mesi è successo di nuovo. Uno dei due ascensori che collegano il parcheggio dei Giardini Diaz al centro storico si è bloccato, questa volta dentro c’erano cinque persone. corriereadriatico.it Altri involucri erano targati “Il Mostro”. La droga, che avrebbe potuto fruttare fino a 80mila euro, è stata trovata nella fossa di un ascensore facebook