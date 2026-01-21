Agliana | cadavere di una donna affiora nel laghetto del Parco Pertini Era scomparsa da casa

A Agliana, nel Parco Pertini, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, scomparsa da casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco per il recupero del corpo. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per chiarire le circostanze del decesso.

AGLIANA (PISTOIA) – Choc stamattina, 21 gennaio 2026, ad Agliana (Pistoia). I passanti hanno visto galleggiare un cadavere nelle acque del laghetto che si trova nell’area verde del Parco Pertini. Secondo una prima ricostruzione si tratta di una donna di 75 anni, allontanatasi dalla casa ieri pomeriggio, 20 gennaio, e per la quale era scattato immediatamente il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco per il recupero del corpo. Gli inquirenti escludono il coinvolgimento di terze persone nel decesso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Agliana: cadavere di una donna affiora nel laghetto del Parco Pertini. Era scomparsa da casa Un cadavere affiora dal laghetto, choc al parco Pertini di AglianaQuesta mattina, al parco Pertini di Agliana, è stato rinvenuto un cadavere emerso dal laghetto. Leggi anche: Un cadavere affiora da un canale nel Milanese, l'allarme dato da un passante Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Accusato di aver accoltellato a morte il padre, chiuse le indagini; Quarrata, ucciso e sepolto in un terreno: la procura chiede il processo per il figlio; Accoltellato e dato alle fiamme, 53enne trovato morto in un parco. Un cadavere affiora dal laghetto, choc al parco Pertini di AglianaPistoia, 21 gennaio 2026 – Choc alle prime luci della mattinata di oggi, 21 gennaio, ad Agliana in provincia di Pistoia. Un cadavere è stato ritrovato nel laghetto del parco. Ancora non è stata resa n ... msn.com Tragedia ad Agliana: ritrovata morta la 75enne scomparsaTragedia ad Agliana dove le ricerche di una donna di 75 anni, irreperibile da ieri pomeriggio, si sono concluse nel peggiore dei modi. Questa mattina il ... gonews.it Trovato questa mattina il cadavere di una donna nel lago del parco Pertini di Agliana. Si tratterebbe di una signora che risultava scomparsa da casa da ieri. +++Notizia in aggiornamento+++ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.