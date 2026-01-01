Pontecagnano Legambiente contesta il piano edilizio in via Pertini | A rischio il progetto del Parco del Formola
Il circolo Legambiente "Occhi Verdi" di Pontecagnano Faiano interviene sulla recente approvazione dei nuovi insediamenti edilizi previsti lungo via Sandro Pertini. I componenti del Direttivo chiedono all'amministrazione di “mantenere fede alla progettazione ed alla pianificazione del Parco delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Avanti con il parco del Marzenego, ma l'opposizione contesta le edificazioni
Leggi anche: Pontecagnano, nuovi edifici residenziali in via Pertini: via libera della giunta
Legambiente contesta piano gestione pre riserva Stagnone - Petrosino boccia la bozza del piano di gestione della zona B (la fascia costiera) della riserva naturale dello Stagnone presentata, alcuni giorni fa, a Birgi, ... ansa.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.