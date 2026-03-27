È stata demolita una villa abusiva nel Rione San Francesco. L’intervento fa seguito a un procedimento legale avviato per l’abbattimento di strutture non autorizzate. La proprietà interessata è stata oggetto di ordinanza di sgombero e successiva esecuzione. La demolizione si inserisce in un’azione più ampia di controllo e regolarizzazione degli immobili nella zona.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. È iniziata la demolizione di una villa abusiva a Napoli, situata nel Rione San Francesco. Questo intervento segna un passo significativo nella lotta contro l’illegalità e il degrado urbano nella città. La villa, di proprietà della famiglia Botta, era l’ultimo esempio di un’architettura irregolare nell’area, rappresentando per molto tempo un simbolo del radicamento criminale nel quartiere. A eseguire i lavori è l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (Acer), che sta attualmente realizzando quasi 300 alloggi di edilizia popolare per altrettante famiglie bisognose. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Demolita la villa del “boss migliore del mondo” al Rione Amicizia: un segnale forte.

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