Napoli abbattuta la villa abusiva del luogotenente del clan Contini | sul muro il diploma ‘Al miglior boss'
A Napoli sono in corso le operazioni di demolizione di una villa costruita senza autorizzazioni nel rione Amicizia, nel quartiere di San Carlo all'Arena. La proprietà appartiene a Salvatore Botta, ritenuto cassiere del clan Contini. Sul muro della villa è stato trovato un diploma con la scritta
Avviate le operazioni di abbattimento della villa abusiva di Salvatore Botta, cassiere del clan Contini, nel rione Amicizia del quartiere di San Carlo all'Arena. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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