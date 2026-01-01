Delitti in Paradiso stasera su Rai 2 lo speciale ' Natale nel mistero' | trama e cast

Stasera su Rai 2 va in onda lo speciale 'Natale nel mistero' di Delitti in Paradiso. La serie, apprezzata per il mix di giallo classico e ambientazioni tropicali, propone un episodio speciale dedicato alle festività. Un’occasione per rivivere le atmosfere della serie, conosciuta per il suo stile raffinato e la trama avvincente, arricchita da un cast di rilievo.

Stasera 1 gennaio su Rai 2 andrà in onda lo speciale natalizio della serie diventata un cult grazie alla sua capacità di unire il giallo classico alla Agatha Christie con la leggerezza dei paesaggi tropicali. Stasera, 1 gennaio, su Rai 2 nuovo appuntamento con il classico speciale natalizio dedicato ai fan della serie televisiva franco-britannica Delitti in Paradiso. Nell'episodio che apre il nuovo anno - Natale nel mistero - l'Ispettore Mervin Wilson si trova di fronte ad un omicidio, quattro sospettati e un'arma del delitto ritrovata a 8.000 km di distanza. Ecco tutti i segreti dello speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

