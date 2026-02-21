La Lega fa breccia anche a Lusciano | Mariniello coordinatore nominato il direttivo | FOTO

La Lega conquista Lusciano: Mariniello diventa coordinatore e viene presentato il nuovo direttivo. La serata ha visto una sala piena di cittadini e sostenitori, che hanno applaudito l’evento con entusiasmo. La cerimonia si è svolta venerdì 20 febbraio alle 19, in viale Manzoni, vicino alla caserma dei Carabinieri. Le persone presenti hanno mostrato grande interesse per le novità organizzative del partito. La sede locale si prepara a rafforzare la presenza politica nel territorio.

Sala gremita in viale Manzoni per il taglio del nastro: presenti i vertici regionali e provinciali del partito, definita la squadra che guiderà il nuovo corso politico in città Una sala gremita, applausi convinti e un clima di partecipazione hanno accompagnato ieri, venerdì 20 febbraio dalle ore 19, l'inaugurazione della sede cittadina della Lega per Salvini Premier in viale Manzoni, nei pressi della caserma dei Carabinieri di Lusciano. Un appuntamento politico che segna ufficialmente l'avvio di una nuova fase per il partito sul territorio. Momento centrale della serata è stata l'adesione formale dell'ex sindaco Giuseppe Mariniello alla Lega.