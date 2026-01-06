Oltre un' ora di bombardamenti nel parcheggio | il video consegnato alle forze dell' ordine
Nella notte tra i residenti del quartiere di San Carlo a Seregno si è verificato un intenso episodio di bombardamenti nel parcheggio, durato oltre un'ora. Il video della scena è stato consegnato alle forze dell'ordine per le indagini. Un episodio che ha generato preoccupazione e richiesto un intervento immediato per chiarire quanto accaduto.
Un vero e proprio “bombardamento” durato un’ora e quarto. Una notte di paura quella vissuta dai residenti del quartiere di San Carlo a Seregno. Ma è stata anche una notte di rabbia per chi non ha potuto chiudere occhio e ha temuto che quel “divertimento” potesse degenerare in qualcosa di più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
