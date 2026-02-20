Rocca Lazio | Accordo con Ministero dell' Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell’ordine – Il video

Rocca ha annunciato un accordo tra il Comune e il Ministero dell'Interno per mettere a disposizione alloggi Ater destinati alle forze dell’ordine. La decisione mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più colpite da occupazioni abusive e attività criminali. In particolare, sono state individuate alcune abitazioni da assegnare ai rappresentanti delle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza pubblica. La proposta prevede un intervento diretto nelle aree più a rischio della città.

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026 "Grazie al Ministro per l'attenzione che ha voluto dedicare al tema della liberazione dalla penetrazione criminale, dall'occupazione violenta. Abbiamo potuto recuperare molti immobili. Credo sia un'importante fase di inclusione, creare queste opportunità che aprono gli spazi ad alloggiare rappresentanti delle forze dell'ordine e a tracciare un profilo di sicurezza, legalità nell'utilizzo dei nostri alloggi di edilizia residenziale pubblica" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo aver siglato un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno Piantedosi.