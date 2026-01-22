Il dibattito sui dehors a Firenze continua a suscitare tensioni tra i ristoratori e il Comune, soprattutto dopo l’approvazione del nuovo Regolamento Unesco. Mentre alcuni chiedono di ripristinare l’uso di tavolini e sedie all’aperto, le autorità locali ribadiscono le proprie posizioni, evidenziando le normative in vigore. La questione rimane al centro del confronto tra esigenze di tutela e interesse economico.

di Antonio Passanese Non si placa la tensione tra i ristoratori di piazza della Repubblica e il Comune di Firenze, all’indomani dell’approvazione del nuovo Regolamento Unesco sui dehors. In particolare, a protestare sono i titolari dei locali sul lato sinistro della piazza (guardando l’Arcone), che denunciano costi insostenibili per adeguare gli spazi esterni al nuovo modello imposto — quello “Gilli-Paszkowski” — e paventano licenziamenti a causa dell’impatto economico. A loro replica l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini con un messaggio chiaro e, in parte, provocatorio: "Siamo convinti che la soluzione condivisa con la Soprintendenza sia la migliore per tenere insieme le esigenze delle imprese e i principi di decoro e vivibilità", dichiara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sui dehors è scontro. Il Comune ribatte secco: "Si torna a tavolini e sedie?"

