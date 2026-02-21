Pensione mai l’inchiesta di Presadiretta sul sistema Italia tra mancate promesse della politica e salari sempre più bassi

L’inchiesta di Presadiretta rivela che molti italiani non vedranno mai la pensione promessa, a causa di riforme che hanno ridotto le tutele e di salari stagnanti. La puntata, in onda domenica 22 febbraio alle 20.30 su Rai 3, analizza come le promesse mancate della politica abbiano lasciato milioni di lavoratori senza una rete di sicurezza. La situazione si aggrava con il crescere della precarietà e delle disuguaglianze nel paese.

Torna Presadiretta, in onda domenica 22 febbraio alle 20.30 su Rai 3, con la puntata " Pensione mai ". Le lavoratrici di Savona, Parma e Napoli sconfitte nella battaglia per difendere Opzione donna e costrette ad attendere anni prima di andare in pensione. Le mancate promesse della politica e la lotta di chi in pensione c'è già, ma con importi che in cinque anni hanno perso il 15% del potere d'acquisto. Nell'inchiesta, le misure dell'ultima finanziaria del governo Meloni con le motivazioni della maggioranza, le critiche dell'opposizione, le analisi dell'ex ministra Elsa Fornero e dell'ex presidente dell'Inps Tito Boeri.