È stato annullato l’ergastolo a Davide Fontana a causa di carenze nelle motivazioni della sentenza. Nel procedimento legale relativo alla morte di una giovane donna di 26 anni, che aveva deciso di trasferirsi in provincia di Verona, è stato disposto un nuovo processo di appello. La vicenda coinvolge aspetti giudiziari ancora da chiarire, con un'ulteriore fase di valutazione prevista.

Sulla tragica morte di Carol Maltesi, la ventiseienne che sognava di ricominciare una nuova vita in provincia di Verona, ci sarà un terzo processo d'Appello. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la condanna all'ergastolo precedentemente inflitta a Davide Fontana, il bancario di 47 anni responsabile dell'efferato omicidio avvenuto a Rescaldina nel gennaio 2022. L'annullamento risale allo scorso febbraio, ma recentemente sono state rese note le motivazioni. Gli ermellini hanno rilevato quelli che definiscono «evidenti deficit» nelle motivazioni relative all'aggravante della premeditazione. Come riportato da... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Deficit nelle motivazioni, il perché è stato annullato l'ergastolo a Davide Fontana

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Tutto quello che riguarda Davide Fontana

Temi più discussi: Omicidio di Carol Maltesi, la Cassazione chiede l'Appello 'ter': deficit sulle motivazioni della premeditazione; Omicidio Carol Maltesi, ecco perché Fontana affronterà un terzo processo d’appello: le ragioni della Cassazione sulla premeditazione e l’ergastolo annullato; Omicidio di Carol Maltesi, 'deficit di motivazione sulla premeditazione'; Omicidio di Carol Maltesi: Deficit di motivazione sulla premeditazione.

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Ci sarebbero "evidenti deficit" sulle motivazioni, che sono state scritte per contestare l'aggravante della premeditazione a Davide Fontana - facebook.com facebook