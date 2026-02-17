Annullato ergastolo per Davide Fontana

La Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo per Davide Fontana, il bancario di 45 anni, dopo aver stabilito un rinvio alla Corte d’Appello. Fontana aveva già ricevuto quella condanna dopo aver ucciso e smembrato l’ex fidanzata Carol Maltesi, 32 anni, nella loro casa di Rescaldina lo scorso gennaio. La decisione arriva a seguito di un ricorso presentato dall’avvocato dell’uomo, che ha contestato alcune parti del processo precedente.

18.25 Annullata dalla Cassazione con rinvio la sentenza d'Appello bis che ha condannato all'ergastolo Davide Fontana,il bancario 45enne che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, originaria di Sesto Calende,nella casa di Rescaldina dove la donna viveva. Si riapre così per la terza volta in secondo grado il processo a carico dell'uomo. La Cassazione ha giudicato non sufficienti le motivazioni del Secondo grado su un punto preciso: l'aggravante della premeditazione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Uccise Carol Maltesi, annullato l’ergastolo per la seconda volta a Davide FontanaDavide Fontana ha visto annullarsi di nuovo l’ergastolo deciso per l’omicidio di Carol Maltesi, avvenuto a Rescaldina, dopo che la Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso.

Omicidio Carol Maltesi, annullato di nuovo l’ergastolo per Davide Fontana: perché ci sarà un terzo processoDavide Fontana, ex bancario e food blogger di 47 anni, deve affrontare un nuovo processo perché l’ergastolo deciso in primo grado è stato annullato.

Omicidio Maltesi: annullato nuovamente l’ergastolo per Fontana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.