Omicidio Carol Maltesi annullato di nuovo l’ergastolo per Davide Fontana | perché ci sarà un terzo processo

Terzo appello in arrivo per Davide Fontana, l’ex bancario e food blogger di 47 anni condannato per l’omicidio di Carol Maltesi. La Cassazione, con decisione del 10 febbraio anticipata da La Prealpina, ha annullato nuovamente la sentenza d’appello che aveva confermato l’ergastolo, rinviando il caso alla Corte d’Assise d’Appello di Milano davanti a un nuovo collegio. Il nodo, ancora una volta, è l’aggravante della premeditazione: la Suprema Corte chiede per la terza volta ai giudici di secondo grado di valutarne la sussistenza. È proprio questa aggravante a fare la differenza tra i 30 anni di reclusione stabiliti in primo grado a Busto Arsizio e il carcere a vita.🔗 Leggi su Open.online

