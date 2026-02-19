Via libera del Governo al Decreto Energia | sconti in bolletta per famiglie e imprese
Il Governo ha approvato il Decreto Energia, motivato dall’aumento dei costi delle forniture energetiche. La misura prevede uno sconto in bolletta per le famiglie e le imprese, con un bonus di 115 euro per le persone più fragili. Inoltre, si introduce un aiuto per la classe media. Il pacchetto include anche interventi a lungo termine per migliorare la produzione di energia e ridurre le emissioni. La manovra mira a sostenere chi affronta le spese più alte, offrendo sollievo immediato e soluzioni future.
Aiuti fino a 315 euro l'anno per i nuclei vulnerabili e un contributo volontario per redditi sotto i 25mila euro. Per le aziende risorse dall'aumento Irap sul settore energetico Un contributo extra di 115 euro per i vulnerabili e uno sconto per la classe media, affiancati da un pacchetto di interventi strutturali per la competitività industriale e la decarbonizzazione. Sono i pilastri del nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri per calmierare i costi di elettricità e gas, agendo sia sul fronte dei consumatori domestici che su quello delle imprese. L'intervento più immediato riguarda 2,7 milioni di famiglie considerate vulnerabili, già beneficiarie del bonus sociale.
Decreto energia, sconti in bolletta per famiglie e imprese: a chi vanno i contributi, le cifre e i criteriIl governo ha approvato un nuovo decreto energia, deciso per ridurre i costi delle bollette di famiglie e imprese, dopo aver discusso a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e i leader di maggioranza.
Sconti per imprese e famiglie, più tasse per i produttori di energia. Cosa c’è nel decreto BolletteIl governo ha approvato un nuovo decreto per abbassare le bollette di famiglie e aziende, a causa dell’aumento dei costi dell’energia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Decreto energia, bonus da 115 euro alle famiglie e 5 miliardi di benefici per le imprese: tutte le novità Previsto il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell'elettricità
Utilities e produttori di rinnovabili in primo piano a Piazza Affari dopo che il governo #Meloni ha varato il Decreto Energia. Un provvedimento che aumenta l'Irap del due per cento per due anni per chi produce e fornisce energia e che punta a sterilizzare nella f