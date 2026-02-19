Via libera del Governo al Decreto Energia | sconti in bolletta per famiglie e imprese

Il Governo ha approvato il Decreto Energia, motivato dall’aumento dei costi delle forniture energetiche. La misura prevede uno sconto in bolletta per le famiglie e le imprese, con un bonus di 115 euro per le persone più fragili. Inoltre, si introduce un aiuto per la classe media. Il pacchetto include anche interventi a lungo termine per migliorare la produzione di energia e ridurre le emissioni. La manovra mira a sostenere chi affronta le spese più alte, offrendo sollievo immediato e soluzioni future.

Aiuti fino a 315 euro l'anno per i nuclei vulnerabili e un contributo volontario per redditi sotto i 25mila euro. Per le aziende risorse dall'aumento Irap sul settore energetico Un contributo extra di 115 euro per i vulnerabili e uno sconto per la classe media, affiancati da un pacchetto di interventi strutturali per la competitività industriale e la decarbonizzazione. Sono i pilastri del nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri per calmierare i costi di elettricità e gas, agendo sia sul fronte dei consumatori domestici che su quello delle imprese. L'intervento più immediato riguarda 2,7 milioni di famiglie considerate vulnerabili, già beneficiarie del bonus sociale.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Decreto energia, sconti in bolletta per famiglie e imprese: a chi vanno i contributi, le cifre e i criteriIl governo ha approvato un nuovo decreto energia, deciso per ridurre i costi delle bollette di famiglie e imprese, dopo aver discusso a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e i leader di maggioranza.

Sconti per imprese e famiglie, più tasse per i produttori di energia. Cosa c’è nel decreto BolletteIl governo ha approvato un nuovo decreto per abbassare le bollette di famiglie e aziende, a causa dell’aumento dei costi dell’energia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.