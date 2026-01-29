Tassa sui pacchi cinesi | perché il balzello sull’e-commerce del governo sui pacchi sta danneggiando l’Italia

Il governo ha introdotto una tassa sui pacchi provenienti dalla Cina, puntando a proteggere le imprese italiane e a far rientrare più soldi nelle casse dello Stato. Ma in realtà, questa misura sta creando problemi alle aziende italiane e ai consumatori. Le consegne si allungano, i costi aumentano e molti negozi online hanno difficoltà a competere con i prezzi più bassi dei prodotti cinesi. La tassa, invece di rafforzare l’economia, rischia di frenare ulteriormente il commercio digitale e di danneggiare chi compra e vende in Italia.

La tassa sui pacchi doveva essere il vessillo della "sovranità economica": colpire l'e-commerce cinese, riequilibrare la concorrenza, incassare risorse per lo Stato. A poche settimane dall'entrata in vigore è diventata l'ennesima prova di un sovranismo che promette controllo e produce solo caos. I pacchi continuano ad arrivare, i soldi promessi restano immaginari, il sistema logistico italiano paga il prezzo. Un disastro annunciato, l'ennesimo. Un'imposta nazionale contro un mercato che non esiste più. Dal primo gennaio 2026 l'Italia applica un contributo fisso di due euro su ogni spedizione sotto i 150 euro proveniente da Paesi extra-Ue, con un bersaglio esplicito: le piattaforme cinesi.

