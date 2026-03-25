Il 27 marzo uscirà il nuovo album della band di Pescara “Le canzoni giuste”, intitolato

Tredici canzoni che mescolano generi musicali, passando dalla satira al nonsense, dall’umorismo surreale, ad una carezza emotiva Il 28 marzo al Futuro imperfetto di Pescara sarà presentato il nuovo disco della band di Pescara “Le canzoni giuste” che uscirà ufficialmente il 27 marzo. “Sotto la panca” è composto da tredici canzoni che mescolano generi musicali, passando dalla satira al nonsense, dall’umorismo surreale, a una carezza emotiva. Si potrebbe definire come un album dadaista, che mette insieme cultura pop, riferimenti politici, ricordi di un’infanzia Millennials, ansie generazionali, ma anche tanti meme e citazioni dai social. Il disco quindi rovescia lo status quo del pop contemporaneo con una dose di ironia feroce e libertà creativa, restituendo uno spazio dove convivono leggerezza e pensiero critico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - La band di Pescara Le canzoni giuste pubblica "Sotto la panca" il nuovo e quarto album

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