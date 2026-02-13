Bruno Mars anche a Livorno l' ascolto in anteprima del nuovo album The Romantic

Bruno Mars fa parlare di sé anche a Livorno, dove i fan hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima il suo nuovo album,

I traguardi impossibili per Bruno Mars sembrano non finire mai, e neanche gli annunci per i suoi fan. Dopo essere stato consacrato come il primo artista ad aver superato i 3 miliardi di stream su Spotify con cinque brani differenti, il cantante ha annunciato degli speciali ‘Listening Celebrations’ per “The Romantic”, il suo nuovo attesissimo album in uscita venerdì 27 febbraio. Anche a Livorno sarà possibile ascoltare in anteprima il nuovo disco di Bruno Mars. L'inedito listening party si svolgerà giovedì 26 febbraio da Symphony in piazza Cavour. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Bruno Mars organizza giovedì 26 febbraio “The Romantic – Listening Celebrations”, un evento speciale negli store di musica delle principali città italiane, dove i fan potranno ascoltare in anteprima il suo nuovo album, “The Romantic”, in uscita il giorno successivo.

Bruno Mars torna con il suo quarto album solista, intitolato “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio.

