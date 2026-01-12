De Bruyne torna a parlare | La riabilitazione procede bene voglio tornare al top per il Mondiale Futuro? Sto bene al Napoli

Kevin De Bruyne torna a parlare dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Il calciatore belga ha aggiornato sulla sua riabilitazione, sottolineando che procede positivamente e che punta a tornare al massimo livello in vista del Mondiale. Ha inoltre affermato di sentirsi bene al Napoli, evidenziando il suo attuale stato di forma e il suo impegno nel percorso di recupero.

Kevin torna a parlare. Il giorno dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter al Meazza, De Bruyne si è lasciato andare a qualche dichiarazione. Presente alla cerimonia in Belgio della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli» Leggi anche: Il recupero procede bene, De Bruyne sempre più vicino al rientro Leggi anche: De Bruyne: «La riabilitazione sta andando molto bene, spero di riprendere presto a correre» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. De Bruyne, dal Belgio arriva una gradita notizia sul centrocampista del Napoli; IL MATTINO - Futuro incerto per De Bruyne, ma prima deve tornare a Napoli, la situazione. De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli» - Il giorno dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter al Meazza, De Bruyne si è lasciato andare a qualche dichiarazione. msn.com

Clamoroso #DeBruyne, può lasciare il Napoli già a gennaio! De Bruyne è pronto a tornare a Napoli tra una settimana, come nel piano originario. Ma solo per continuare il percorso medico. Null'altro, il Napoli lo attende, ma il suo infortunio per certi versi è pi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.