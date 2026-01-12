De Bruyne torna a parlare | La riabilitazione procede bene voglio tornare al top per il Mondiale Futuro? Sto bene al Napoli

Da ilmattino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne torna a parlare dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Il calciatore belga ha aggiornato sulla sua riabilitazione, sottolineando che procede positivamente e che punta a tornare al massimo livello in vista del Mondiale. Ha inoltre affermato di sentirsi bene al Napoli, evidenziando il suo attuale stato di forma e il suo impegno nel percorso di recupero.

Kevin torna a parlare. Il giorno dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter al Meazza, De Bruyne si è lasciato andare a qualche dichiarazione. Presente alla cerimonia in Belgio della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

de bruyne torna a parlare la riabilitazione procede bene voglio tornare al top per il mondiale futuro sto bene al napoli

© Ilmattino.it - De Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli»

Leggi anche: Il recupero procede bene, De Bruyne sempre più vicino al rientro

Leggi anche: De Bruyne: «La riabilitazione sta andando molto bene, spero di riprendere presto a correre»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

De Bruyne, dal Belgio arriva una gradita notizia sul centrocampista del Napoli; IL MATTINO - Futuro incerto per De Bruyne, ma prima deve tornare a Napoli, la situazione.

de bruyne torna parlareDe Bruyne torna a parlare: «La riabilitazione procede bene, voglio tornare al top per il Mondiale. Futuro? Sto bene al Napoli» - Il giorno dopo il pareggio del Napoli contro l'Inter al Meazza, De Bruyne si è lasciato andare a qualche dichiarazione. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.