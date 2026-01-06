Calciomercato Genoa niente Perin | scelto il nuovo portiere! Chi arriverà alla corte di De Rossi Trattativa in fase avanzata

Il Genoa sta finalizzando la scelta del nuovo portiere in vista della campagna di calciomercato in corso. Dopo l'esclusione di Perin, la società sta valutando diverse opzioni, con trattative avanzate per un nuovo acquisto. Resta da capire chi vestirà la maglia rossoblù e come questa scelta influenzerà la rosa di De Rossi nel prosieguo della stagione.

Calciomercato Genoa: richiesta per Mandas, la verità sullo scambio Perin-Leali - Nella sessione invernale di calciomercato il Genoa potrebbe piazzare un rinforzo tra i pali. fantamaster.it

Perin al Genoa, siamo agli ultimi dettagli. La Juve punta Mandas - Nel piano di sfoltimento della rosa bianconera, Mattia Perin è il principale candidato a lasciare Torino. tuttojuve.com

Mercato #Roma, nodo #Pisilli: #Genoa e #Cagliari alla finestra #ASRoma #Calciomercato x.com

ULTIMISSIME CALCIOMERCATO GENOA LE PILLOLE DI #PENN - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.