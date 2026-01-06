Calciomercato Genoa niente Perin | scelto il nuovo portiere! Chi arriverà alla corte di De Rossi Trattativa in fase avanzata
Il Genoa sta finalizzando la scelta del nuovo portiere in vista della campagna di calciomercato in corso. Dopo l'esclusione di Perin, la società sta valutando diverse opzioni, con trattative avanzate per un nuovo acquisto. Resta da capire chi vestirà la maglia rossoblù e come questa scelta influenzerà la rosa di De Rossi nel prosieguo della stagione.
Calciomercato Genoa, niente Perin: quale sarà il nuovo portiere del Grifone in questo gennaio. Svelati tutti i dettagli Il calciomercato Genoa potrebbe regalare presto un colpo da novanta tra i pali. La dirigenza rossoblù ha individuato il rinforzo ideale in Bento, portiere della nazionale brasiliana attualmente in forza all’Al-Nassr. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Perin Genoa, De Rossi non molla la presa: pressing asfissiante sul portiere per convincerlo a lasciare subito la Juve ma… Il punto verso gennaio
Leggi anche: Calciomercato Juventus, doppio intrigo col Genoa: De Rossi non vuole solo Perin! Si complicano i piani dei bianconeri per gennaio
Calciomercato. Niente Perin per il Genoa: arriva la risposta della Juventus; Perin-Genoa, salta tutto! La decisione della Juve dopo l'ultima offerta: cosa succede; Calciomercato Genoa | La situazione Perin; Genoa, Bento diventa la prima scelta per la porta. Su Fini c'è il Venezia.
Fabrizio Romano | Perin al Genoa, c’è un ostacolo: spuntano tre alternative - La trattativa per il ritorno di Perin al Genoa sta vivendo un rallentamento: ecco perché i liguri pensano a tre nomi alternativi ... fantamaster.it
Calciomercato Genoa: richiesta per Mandas, la verità sullo scambio Perin-Leali - Nella sessione invernale di calciomercato il Genoa potrebbe piazzare un rinforzo tra i pali. fantamaster.it
Perin al Genoa, siamo agli ultimi dettagli. La Juve punta Mandas - Nel piano di sfoltimento della rosa bianconera, Mattia Perin è il principale candidato a lasciare Torino. tuttojuve.com
Mercato #Roma, nodo #Pisilli: #Genoa e #Cagliari alla finestra #ASRoma #Calciomercato x.com
ULTIMISSIME CALCIOMERCATO GENOA LE PILLOLE DI #PENN - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.