Griezmann verso la MLS | trattativa in fase avanzata

Antoine Griezmann potrebbe trasferirsi in MLS a causa di una trattativa avanzata con Orlando City. Le discussioni tra le due parti stanno progredendo rapidamente, con l’obiettivo di definire i dettagli del trasferimento. Il giocatore francese, attualmente all’Atlético Madrid, potrebbe cambiare squadra nelle prossime settimane. Le negoziazioni sono in fase conclusiva, ma ancora non si conoscono tutte le decisioni finali. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Griezmann.

???? BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid.Negotiations are underway between all parties as @TomBogert @MarioCortegana report.Orlando want Griezmann to join in the next weeks after director Ricardo Moreira's missions in Madrid.

