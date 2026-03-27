David Coulthard ha rivolto un avvertimento all’Aston Martin, mettendo in guardia contro la fiducia nella faccia amichevole di Jonathan Wheatley. Nello stesso tempo, Coulthard ha descritto Wheatley come un combattente nel mondo della Formula 1, senza ulteriori precisazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. David Coulthard ha recentemente definito Jonathan Wheatley un “combattente”, un messaggio che dovrebbe risuonare tra gli staff del team Aston Martin. Questo elogio giunge in un momento cruciale per il team, già in difficoltà nella stagione 2026. Poco prima del Gran Premio del Giappone, Audi ha comunicato che il suo team principal, Jonathan Wheatley, ha lasciato la sua posizione con effetto immediato. Non sarà presente a Suzuka e, mentre non ci sono state comunicazioni ufficiali, le voci nei paddock suggeriscono che potrebbe accasarsi all’Aston Martin. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - David Coulthard avverte l’Aston Martin: non fidatevi della faccia amichevole di Jonathan Wheatley.

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