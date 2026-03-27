Coulthard | L’arrivo di Newey in Aston Martin è stata una mossa PR sbagliata

Nelle ultime settimane, si è parlato di cambiamenti all’interno della scuderia di Formula 1, con l’ingresso di un noto ingegnere in un ruolo di rilievo. Coulthard ha commentato la decisione, definendola una mossa di pubbliche relazioni sbagliata. La squadra sta attualmente attuando modifiche nel proprio organico e si stanno valutando le implicazioni future di questa scelta.

"> Aston Martin: Cambiamenti in Corso e il Futuro di Adrian Newey. Secondo David Coulthard, l’uscita di Adrian Newey dal ruolo di team principal di Aston Martin rappresenta un chiaro segnale che la squadra ha riconosciuto le critiche ricevute. Facendo eco a questa riflessione, è emerso che il team affiderà la direzione a Jonathan Wheatley, ex boss di Audi, non appena terminerà il suo periodo di “gardening leave”. Recentemente, Lawrence Stroll ha affrontato le voci riguardo al futuro di Newey. Ha ribadito il suo impegno nei confronti del designer, il quale non abbandonerà completamente la squadra, ma tornerà invece al suo vecchio compito: supervisionare le partnership tecniche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Coulthard: L’arrivo di Newey in Aston Martin è stata una mossa PR sbagliata. Articoli correlati Lance Stroll rafforza l’idea di Newey: “Guidare l’Aston Martin è come essere fulminati su una sedia elettrica”A pochi giorni dal debutto stagionale a Gran Premio d’Australia di F1 a Melbourne, le parole di Adrian Newey hanno acceso i riflettori sulla... Adrian Newey spaventa gli avversari: “A Melbourne vedrete una versione dell’Aston Martin molto diversa”Il debutto della nuova AMR26 a Barcellona ha finalmente mostrato al mondo il primo risultato del lavoro di Adrian Newey in Aston Martin. Tutti gli aggiornamenti su Aston Martin Temi più discussi: Coulthard tuona su Aston Martin: Vibrazioni? Solo scuse per coprire i problemi; F1 - David Coulthard scuote il team Aston Martin F1: Le vibrazioni? Un problema della macchina, non dell'uomo; Abbondanza Ferrari: Bearman straripante, ma Hamilton non si tocca; Kimi Antonelli F1: La FIA finirebbe per AIUTARE a porre fine al vantaggio della Mercedes. Coulthard: L’arrivo di Newey in Aston Martin è stata una mossa PR sbagliata.Secondo David Coulthard, l’uscita di Adrian Newey dal ruolo di team principal di Aston Martin rappresenta un chiaro segnale che la squadra ha riconosciuto le critiche ricevute. Facendo eco a questa ... napolipiu.com Aston Martin, Wheatley al posto di Newey: attriti con Binotto e addio Audi, rivoluzione in F1Polveriera Aston Martin ma anche Audi, dopo il deludente inizio di stagione, si cerca un nuovo team principal al posto di Newey, il prescelto dovrebbe essere Jonathan Wheatley, in rotta con Binotto ... sport.virgilio.it I 25 anni di una leggenda, Aston Martin Vanquish e il suo motore V12 - facebook.com facebook #F1 | Aston Martin comunica che Alonso arriverà a Suzuka solo venerdì per motivi familiari x.com