Dargen D' Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour | gran finale a Milano

Dargen D'Amico ha annunciato il suo nuovo album, intitolato ‘Doppia mozzarella’, e ha comunicato le date del tour che si concluderanno a Milano. La notizia arriva dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione del disco, disponibile da poco. Il tour prevede diverse tappe in Italia, con il gran finale nella città meneghina.

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