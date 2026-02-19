Dargen D’Amico annuncia Doppia Mozzarella il nuovo album

Dargen D’Amico ha deciso di pubblicare un nuovo album chiamato “Doppia Mozzarella” in risposta all’interesse cresciuto dopo il suo brano a Sanremo. La scelta cade sul 27 marzo, giorno in cui l’album sarà disponibile in tutte le piattaforme. La notizia arriva mentre il cantante sta lavorando a diversi progetti e si prepara a una serie di concerti. Il titolo richiama l’ironia e il ritmo vivace tipico della sua musica. I fan aspettano con ansia questa nuova uscita.

Dargen D’Amico doppia mozzarella album Esce il 27 marzo “Doppia Mozzarella”, il nuovo album di Dargen D’Amico con il brano sanremese “AI AI”. Disponibili CD, vinile e vinile autografato. Uscirà venerdì 27 marzo il nuovo album di Dargen D’Amico, intitolato Doppia Mozzarella e già disponibile in preorder. Il disco contiene anche “AI AI”, il brano in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, disponibile in presave sulle piattaforme digitali. L’album arriverà in CD e vinile, con una speciale edizione vinile autografato acquistabile esclusivamente sullo Shop Universal. Il progetto nasce da un lavoro di due anni e da una riflessione sul desiderio contemporaneo di “avere sempre di più”: un concetto che Dargen trasforma in metafora attraverso il titolo, ironico ma profondamente simbolico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dargen D’Amico annuncia “Doppia Mozzarella”, il nuovo album “Doppia mozzarella” il nuovo album di Dargen D’AmicoDargen D’Amico lancia il suo nuovo album, intitolato Leggi anche: L U N T À N O annuncia il suo primo album, ‘O’ Munno Nuovo’ Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Testi canzoni Sanremo 2026, l'IA secondo Dargen D'Amico in AI AI; Dargen D'Amico: il testo di Ai Ai a Sanremo 2026, ecco di cosa parla; Dargen D’Amico: Il mio brano 'AI AI' è un invito a fare musica biologica; Dargen D’Amico a Sanremo: Per non farsi travolgere dell’Intelligenza Artificiale torniamo al Vangelo. L’unica cosa che manca all’AI è il dolore. La fuga di cervelli dall’Italia? Cercano di farli tornare ma ricattandoli con il voto fuori sede: Dargen D’Amico a ...Il nuovo album dell'artista dopo due anni di lavoro contiene il brano che porterà sul palco dell'Ariston. A Sanremo canterà con Pupo e Bosso. ilfattoquotidiano.it Quella volta che Carlo Conti scartò Dargen D’Amico a Sanremo: Era il 2015, avevo presentato Modigliani, ricorda il rapperA pochi giorni dal Festival 2026, il cantautore presenta l’album Doppia Mozzarella e parla di quando rimase fuori dal cast della kermesse con un brano che, comunque, anni dopo, è arrivato all’Ariston. libero.it Italian Music. “Doppia Mozzarella” è il titolo del nuovo album di Dargen D’Amico, in uscita il 27 marzo in tutti i negozi di dischi e nei digital store. facebook