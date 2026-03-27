Dargen D' Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour | c' è anche Cesenatico

Dargen D'Amico ha pubblicato il suo nuovo album intitolato ‘Doppia mozzarella’ e ha annunciato un tour che lo porterà anche a Cesenatico. La notizia arriva dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. L'artista ha programmato diverse date per presentare dal vivo il progetto discografico.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Tappa in piazza Costa Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Dopo l’annuncio della prima data del tour 2026 a Milano all’Alcatraz, l’artista presenterà dal vivo il nuovo progetto in una serie di appuntamenti estivi e autunnali in tutta Italia, con gran finale il 1° ottobre 2026 proprio sul palco milanese. Il tour estivo di Dargen D'Amico prenderà il via il 19 giugno da Rivoli (To), il 20 giugno tappa a Cesenatico in piazza Andrea Costa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: c'è anche Cesenatico Articoli correlati Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: gran finale a MilanoDopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Dargen D’Amico annuncia “Doppia Mozzarella”, il nuovo albumDargen D’Amico doppia mozzarella albumEsce il 27 marzo “Doppia Mozzarella”, il nuovo album di Dargen D’Amico con il brano sanremese “AI AI”. Una selezione di notizie su Dargen D'Amico lancia il nuovo album e... Temi più discussi: Spotify lancia una nuova funzione per contrastare la diffusione dei brani IA; Madame svela OK, il secondo singolo che anticipa l'album DISINCANTO in arrivo il 17 aprile; Dargen D’Amico, domani fuori l’album Doppia mozzarella, la tracklist. Dargen D'Amico lancia il nuovo album e annuncia il tour: gran finale a MilanoDopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del nuovo album ‘Doppia mozzarella’, Dargen D'Amico torna in tour. Dopo l’annuncio della prima data del tour 2026 a Milano all’Alcatraz, l’arti ... milanotoday.it Dargen D'Amico racconta Doppia Mozzarella, il suo ultimo album senza AIDirettamente dallo studio di registrazione dove è nato il progetto, Dargen ci ha portato alla scoperta del suo nuovo album Doppia Mozzarella, uscito proprio oggi 27 marzo e che verrà presentato un ... radioitalia.it Dargen D’Amico, il giullare consapevole. Mentre «andiamo a schiantarci» e la musica è diventata un «meme gigantesco», lui pubblica ‘Doppia mozzarella’ dove canta come un saltimbanco pop di guerra, consumismo, intelligenza artificiale, fallimenti. L’intervi - facebook.com facebook Dargen D'Amico a Firenze domenica 29 marzo: firma copie del nuovo album alla Galleria del Disco x.com